Gündem

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şeyma Güven  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

