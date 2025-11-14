Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: İsrail, 10 Ekim'den bu yana 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
BM: İsrail, 10 Ekim'den bu yana 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

Washington DC

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.

İlgili konular
