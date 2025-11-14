ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı
ABD'de 20 Kongre üyesi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını tanıma çağrısı yapan ve Donald Trump yönetimini Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bir karar tasarısı sundu.
Washington DC
Kongrenin Filistin asıllı tek üyesi olan Rashida Tlaib tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ne İsrail'in Gazze'deki soykırımının tanınmasına ilişkin bir karar tasarısı sunulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre söz konusu tasarı, ABD yönetimine, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini resmi olarak tanıması" ve İsrail'e silah transferlerini durdurma tedbiri de dahil "soykırımı önlemek ve cezalandırmak" için harekete geçmesi çağrısı yapıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek." ifadesine yer verildi.
Söz konusu tasarıya imza atan 20 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi arasında Andre Carson, Maxine Dexter, Pramila Jayapal, Ro Khanna, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley gibi isimler dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.