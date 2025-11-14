Dolar
Dünya

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

ABD'de 20 Kongre üyesi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını tanıma çağrısı yapan ve Donald Trump yönetimini Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bir karar tasarısı sundu.

Hakan Çopur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

Washington DC

Kongrenin Filistin asıllı tek üyesi olan Rashida Tlaib tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ne İsrail'in Gazze'deki soykırımının tanınmasına ilişkin bir karar tasarısı sunulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu tasarı, ABD yönetimine, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini resmi olarak tanıması" ve İsrail'e silah transferlerini durdurma tedbiri de dahil "soykırımı önlemek ve cezalandırmak" için harekete geçmesi çağrısı yapıyor.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek." ifadesine yer verildi.

Söz konusu tasarıya imza atan 20 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi arasında Andre Carson, Maxine Dexter, Pramila Jayapal, Ro Khanna, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley gibi isimler dikkati çekiyor.

