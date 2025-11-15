Dolar
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrakları asıldı.

İrem Demir  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı

İstanbul

KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü İstanbul'da da kutlanıyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk bayrağı asılırken, Galata Kulesi'ne de Türkçe ve İngilizce "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü kutlu olsun." mesajı ile KKTC bayrağı yansıtıldı.

