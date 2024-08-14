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Yaşam

Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'nu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti

Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'na rağbet artıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'nu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.

Vezirköprü ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu doğal güzellikleri ile doyumsuz bir manzara sunuyor.

Uzunluğu yaklaşık bin 500 metre, su derinliği ortalama 106 metre, yüksekliği ise ortalama 350 metre olan kanyon suları ve heybeti ile doğa tutkunlarına kucak açıyor. 2011 yılında turizm bölgesi ilan edilen kanyona ilgi her geçen yıl artarak sürüyor. Kanyonda özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Şahinkaya Kanyonu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gemi turları düzenleniyor. Gemi turlarıyla misafirler kanyonun güzelliklerini bambaşka açıdan görme fırsatı yakalıyor. Misafirlerin gemi turlarına ilgisi de yoğun oluyor. Yine misafirler Büyükşehir Belediyesine ait Kanyon Kafe'de çay ve kahve eşliğinde kanyonun doyumsuz güzelliğini seyredebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un birçok tarihi ve kültürel zenginliği içinde barındırdığını vurguladı.

Doğun, Samsun'un turizm açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Turizmin her alanında destinasyonlarımız mevcut. Vezirköprü ilçemiz de turizmde sayısız güzellik barındırıyor. Bizler "'Odağımız Samsun' diyerek bu güzellikleri herkese tanıtmayı misyon edindik. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinkaya Kanyonu'muzda da bu yılın yaz döneminde binlerce ziyaretçimizi ağırladık. Samsun'umuzun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve ülkemizin ikinci büyük su kanyonu olma özelliğini taşıyan Şahinkaya Kanyonu'na ilgi her geçen yıl daha da artıyor. İnşallah bu sayıyı daha da artırmak, Samsun'umuzun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğa tutkunu tüm ziyaretçilerimizi Şahinkaya Kanyonu başta olmak üzere Vezirköprü ilçemizi, tüm şehrimizi görmeye davet ediyorum."

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