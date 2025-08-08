Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı.

İlyas Gün, Firdevs Bulut Kartal  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Samsun

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAYKAR'ın dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin mimarı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor." ifadesini kullanan Doğan, şunları kaydetti:

"BAYKAR, Anadolu’daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun’umuzda kuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, BAYKAR yöneticileri Haluk ve Selçuk Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun’umuza hayırlı olsun."

Baykar'ın yeni üretim üssüyle Karadeniz, savunma ve havacılık sanayisinde öne çıkacak

Şirket, milli sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yeni üretim üssüne ilişkin açıklamada bulundu.

Baykar'ın açıklamasında, "Baykar'ın yeni üretim üssü Milli Mücadele'nin sembol şehri Samsun oluyor. Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek. Karadeniz, savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir merkez haline gelecek." ifadelerine yer verildi.

Baykar'ın Anadolu'daki ilk üretim üssü, Samsun Tekkeköy'deki 400 dönümlük bölgede faaliyet gösterecek.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracatın Şampiyonları Ödülü" alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35, Bayraktar AKINCI TİHA için 15 olmak üzere şimdiye kadar toplamda 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

