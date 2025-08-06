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Milli Mücadele'nin öncü şehirlerinden Samsun'a, TBMM'deki törenle İstiklal Madalyası takdim edilecek

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilen Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Samsun'a, İstiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "İstiklal Madalyası" takdim edilecek.

Ali Kemal Akan  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Milli Mücadele'nin öncü şehirlerinden Samsun'a, TBMM'deki törenle İstiklal Madalyası takdim edilecek

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 7 Ağustos Perşembe günü TBMM Şeref Holü'nde gerçekleştirilecek törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekilleri ve il protokolü yer alacak.

Samsun Mavnacılar (gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük tekne) Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında bulunuyordu.

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Samsun, İnebolu ve Trabzon kayıkçı loncaları, Milli Mücadele'nin sürmesi için büyük zorluklarla ifa ettikleri hizmetlerden dolayı 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirildi.

Arşiv belgelerine göre, söz konusu madalyalar ile beratlar, sahiplerine verilmek üzere 14 Nisan 1924 tarihinde Başbakanlıktan Milli Savunma Bakanlığına gönderildi.

Ancak yerel düzeyde yapılan araştırmalarda madalyanın Samsun'a tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmadı.

Samsun Valiliği, İstiklal Madalyası ve beratın Samsun'a tevdi edilmesi talebiyle hazırlanan bilgi ve belgeleri, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığına gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İstiklal Madalyası ve beratın, Samsun Valiliğine verilmesi uygun görüldü.

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