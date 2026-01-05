Dolar
logo
Yaşam

Gölalan Şelalesi kışın da ziyaretçi ağırlıyor

Samsun'un Canik ilçesinde yer alan Gölalan Şelalesi, kent merkezine yakın konumu ve doğal yapısıyla doğayla buluşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Batuhan Dişbudak  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Gölalan Şelalesi kışın da ziyaretçi ağırlıyor Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Canik ilçesine bağlı Gölalan köyü yakınlarında bulunan şelaleye, köy merkezinden kısa bir yürüyüşle ulaşılabiliyor. Kayaların arasından dökülen suyun oluşturduğu görüntü, ziyaretçilere kışın da görsel şölen sunuyor.

Zengin bitki örtüsünün çevrelediği alanda doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ve piknik yapmak mümkün olurken, bölge özellikle hafta sonlarında doğayla baş başa kalmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Gölalan Şelalesi'nin suyun döküldüğü noktada oluşturduğu manzara, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Karların erimesiyle su miktarı artan Gölalan Şelalesi, şehir gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava eşliğinde vakit geçirmek isteyenlere alternatif bir gezi rotası sunuyor.

