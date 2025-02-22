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Yaşam

Safranbolu'da karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Orhan Kuzu  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Safranbolu'da karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

İlçede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

Ayrıca Safranbolu'daki kar manzarası dronla görüntülendi.

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