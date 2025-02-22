Safranbolu'da karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karabük
İlçede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı.
Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.
Ayrıca Safranbolu'daki kar manzarası dronla görüntülendi.
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