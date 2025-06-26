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Yaşam

Karabük'te kıraathane işleten çift, dükkanlarını bir akşamlığına kadınlara tahsis etti

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.

Cihan Öğüç  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Karabük'te kıraathane işleten çift, dükkanlarını bir akşamlığına kadınlara tahsis etti Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

Kapullu Mahallesi'nde kıraathane işleten eşi Sadi Yılmaz'a işlerinde yardımcı olan Neslihan Yılmaz, arkadaşlarından gelen talep üzerine, kadınlara yönelik sosyal aktivite alanlarının azlığına dikkati çekmek amacıyla dükkanlarını bir akşam kadınlara tahsis etme kararı aldı.

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Eşini eve göndererek çay ocağının başına geçen Neslihan Yılmaz, ağırladığı mahalleli kadınlara çay taşıdı, onlarla sohbet etti. Kıraathaneye gelen mahalle sakini kadınlar da masalarda okey oynadı, çay ve kahve içip sohbet etti.

Neslihan Yılmaz, AA muhabirine, kadınlar için güzel bir mekan oluşturmak istediğini belirterek, "Değişiklik olmasını istedim. Mahallemde hiç böyle bir şey yok. Herkesin fikrini alarak böyle bir şey yaptım." dedi.

Dükkanı sabah eşinin açtığını, kendisinin de akşam yardıma gittiğini anlatan Yılmaz, "Akşam geldiğimde kıraathanede erkekler vardı. 'Siz eve gidin eşlerinizi gönderin.' dedim. Sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Talebe göre ayda bir veya 15 günde bir sadece kadınlara açabilirim. Herkes çok mutlu." diye konuştu.

Müşterilerden Selin Akalın, "Bugün akşam değişiklik yapalım istedik. Erkekleri evlerine gönderdik. Burada eğlenmek için bir aradayız. Çayımızı içiyoruz. Bir taraftan da oyunumuzu oynuyoruz. Keyifliyiz." ifadelerini kullandı.

Gökçen Yaşar ve Döndü Kapanşahin de kadınlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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