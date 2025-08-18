Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

Karabük Üniversitesi öğrencileri, "otonom hava savunma sistemi" projeleriyle TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri "otonom kontrollü insansız hava savunma sistemi" ile TEKNOFEST 2025'te zirvede yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orhan Kuzu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Karabük Üniversitesi öğrencileri, "otonom hava savunma sistemi" projeleriyle TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Geçen yıl ekim ayında Öğretim Görevlisi Dr. Bahadır Furkan Kınacı danışmanlığında çalışmalara başlayan 8 öğrenci, otonom kontrollü, elektromanyetik atış sistemli cihaz yaptı.

Savunma sanayiinde kullanılması amacıyla üretilen cihazın testlerini başarıyla gerçekleştiren mühendis adayları, "Kayra" takımı olarak yer alacakları eylül ayında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te "hava savunma sistemleri" kategorisinde zirveyi hedefliyor.

KBÜ TEKNOFEST Birimi Yöneticisi ve Takım Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Kınacı, AA muhabirine, 102 ekiple TEKNOFEST'e katıldıklarını, final aşamasına yönelen süreçte çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Hem özgün tasarıma hem de otonom atış yapısına sahip"

Öğrencilerin hava savunma sistemleri alanında cihaz tasarladıklarını belirten Kınacı, "Cihaz hem manyetik atışla ilgili olarak özgün tasarıma hem de otonom atış yapısına sahip. 8 kişilik ekip yaklaşık 1 yıl çalışma yaptı. Öğrencilerimiz final aşamasına doğru yönelirken son önemli kabiliyet videosu aşamasını da yüklediler. İnşallah başarılı sonuç elde ederek finale kalırlar." dedi.

Takım kaptanı bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Rıdvan Kılınç da sistemin, önceden tanımlanan görüntü işlemeyle balonları algılayıp kırmızıyı düşman, maviyi dost hedef olarak ayırt ettiğini söyledi.

Sistemin düşmanları imha etmeyi amaçladığını anlatan Kılınç, "Görüntü işlemeyle alınan koordinatları döndürme algoritmaları ile düşman hedefe kilitleyip bu hedefi imha etme amacıyla çalışmaktadır. Sistemde hem otonom hem manuel seçeneklerimiz var. TEKNOFEST'teki amacımız birincilik elde etmek." diye konuştu.

Elektrik elektronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Umut Can Erben de atışlarda elektromanyetik atış sistemi kullandıklarını söyledi.

Elektromanyetik atış sisteminin genel prensibinin kapasitörleri enerji bankası olarak kullanmak olduğunu belirten Erben, "Kapasitörlerimizi 400 volt gerilime kadar dolduruyoruz. Ardından üzerinde 6 bobinimiz var. İlk bobini yazılımsal olarak tetikliyoruz. Aralarda sensörler var. Sensörler diğer bobinleri birbirini tetikliyor. Atış sisteminin ivmelenmesini sağlıyoruz. Diğer atış sistemlerinden farkı olarak elektromanyetik atış sistemini yani biraz daha gelişmiş sistem tasarlamak istedik." diye konuştu.

Erben, TEKNOFEST'te barutlu ya da ateşlemeli atış sistemi istenmediğini için elektromanyetik atış sistemi tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mahmut Sami Engin de sistemin 3 bölgeden oluştuğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"En alt tarafta elektromanyetik devrelerimiz var. Ortada boyun adını verdiğimiz bölgemiz var. Boyunda X ekseni hareketini sağlayan motorumuz bulunuyor. Üst tarafta ise elektromanyetik atış için gerekli olan parçalarımız ve Y eksenini döndürecek motorumuz bulunuyor. X ekseninde 270 derece dönebiliyoruz. Y ekseninde ise 70 derece hareket kabiliyetimiz var. Ayrıca mermiyi elektromanyetik alana vermemiz için motorumuz bulunuyor. TEKNOFEST'te finali hedefliyoruz."

