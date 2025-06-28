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Ekonomi

KARDEMİR'den katma değerli üretim ve yeni ürün hamlesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katma değerli çelik üretimini artırmak ve raylı sistemlerde yerlileşmeyi desteklemek amacıyla iki stratejik yatırımı devreye aldı.

Yusuf Korkmaz  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
KARDEMİR'den katma değerli üretim ve yeni ürün hamlesi

Karabük

Şirketten yapılan açıklamada, bunlardan ilkinin, katma değerli çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla devreye alınan 2. Vakum Tesisi, diğerinin ise demiryolu ulaşımında yerlileşme hamlesine katkı sağlayacak M3 metro tekeri ve 1250 milimetre lokomotif tekerinin ham teker üretiminin başarıyla gerçekleştirilmesi olarak ifade edildi.

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Bu iki stratejik kazanımın, yüksek teknolojili üretim altyapısını güçlendirerek, şirketin yerli ve milli üretim vizyonunu ileri taşıyacağı belirtilen açıklamada, "Ray profil ve çubuk kangal haddehanelerimizde üretilen özel kaliteler ile demiryolu tekeri gibi stratejik ürünlerin ihtiyaç duyduğu vakumlu çelik üretimine yönelik olarak inşa edilen 2. Vakum Tesisi üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sıcak testlerine 27 Mayıs 2025'te başlanan ve başarıyla devreye alınan 2. Vakum Tesisi'nin, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesiyle, özellikle otomotiv ve makine imalatı gibi yüksek kalite beklentisi olan sektörlere yönelik, şirketin üretim kabiliyetini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

KARDEMİR'in raylı sistemler alanındaki yerli ve milli üretim vizyonu doğrultusunda yürüttüğü bir diğer stratejik adımın, Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi bünyesinde gerçekleştirilen yeni ürün geliştirme faaliyetleri olduğu anlatılan açıklamada, "Bu kapsamda, M3 metro tekeri ile 1250 milimetre lokomotif tekerinin ham teker üretimi başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu üretimler, ürün portföyümüzü genişletmenin yanı sıra raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma hedefimize de önemli katkı sağlamıştır. Böylece, yerli ve milli çözümlerle sektörel ihtiyaçlara daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir yanıtlar sunmak mümkün hale gelmiştir." bilgisi verildi.

KARDEMİR olarak, Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendirecek yatırımları sürdürmeye, stratejik ürünlerle küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir üretim vizyonunu kararlılıkla hayata geçirmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, bu iki çalışmanın başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

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