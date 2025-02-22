Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi havadan görüntülendi
Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.
Bolu
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen otoyolun Bolu Dağı kesimi, havadan görüntülendi.
Öte yandan, kent merkezinde 3 gündür aralıklarla yağan kar etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.