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İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü
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Beyaza bürünen Abant karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Beyaza bürünen Abant karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki milli parkta, kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkili oluyor.

Yağışın ardından Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

İl Özel İdaresi ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması yürütürken, bölgeye ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Abant'a günübirlik ya da konaklamak için gelenler, kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Ekipler, ziyaretçileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Bolu'da kar nedeniyle il merkezinde 45, Mudurnu'da 6 ve Seben ilçesinde 3 olmak üzere 54 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için 53 araç ve 84 personelle çalışma yürütülüyor.

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