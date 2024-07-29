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Yaşam

Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, bir düğünde oyun havası oynadığı anların görüntüsünü 293 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner - AA

Osmaniye

Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ahmet'in dans ettiği videonun, şarkıcı Justin Bieber tarafından 293 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabında paylaşılması üzerine dünya çapında çok sayıda kişi videoyu izledi ve yorum yaptı.

Key Glock’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.

Ahmet Aygün, AA muhabirine videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.

İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor." diye konuştu.

Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim." dedi.

"Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum"

Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da Ahmet'in ağabeyi ile çalıştıklarını ve bazen düğünlere Ahmet'in de geldiğini söyledi.

Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz. Bunlar güzel şeyler."

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