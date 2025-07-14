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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Gölbaşı'nda şehit olan özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesi, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Gölbaşı'nda şehit olan özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor Fotoğraf:Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Görev yaptığı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeciler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekatçının Osmaniye'de yaşayan annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki'nin acısı dinmiyor.

Şehit ailesi, evlat hasretini yetim kalan torunları Gökhan (15) ve Emir Hamza (11) ile ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

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Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine, aradan geçen yıllara rağmen acısının hafiflemediğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından vatandaşların yanlarında olduğunu belirten Karacatilki, "Oğlumdan Allah bin kere razı olsun. Kendisi gitti arkasında bin kardeş bıraktı. Kuzumun cennette köşkleri olsun. Allah tüm şehitlerimize cenneti nasip etsin inşallah." dedi.

Karacatilki, torunlarının artık "baba" diyememesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Kuzumun kokusu da sesi de yok, çok zor geliyor. Yine de sağ olsun iki torun verdi bana. Ben de onları seviyor, kokluyorum. Bu biraz teselli oluyor ama birisi 'baba' dediğinde içim yanıyor." diye konuştu.

Şehadetinden önce telefonla görüştü

Evladıyla şehit olmadan birkaç saat önce telefonda görüştüğünü anlatan Karacatilki, şunları kaydetti:

"Oğluma 'Kuzum evine gitsene, izinlisin' dedim. O da bize gelmek istediğini söyleyince 'Çocukların seni özlemiş, gözleri kapıda' dedim. Gece kızım aradı, 'Anne Ankara gidiyor, bitiyor' dedi. Kalktık televizyonu açtık. Yasin okudum, eşime 'Kalk namaz kıl, dua et, Allah'a yalvaralım Mehmet'im orada' dedim. O kadar evine git dedim, gitmedi. Demek ki Allah bizden daha çok sevmiş."

Şehit babası Hamza Karacatilki de oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

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