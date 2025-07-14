Emine Erdoğan'dan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin birliği, Türkiye'mizin yolu açık olsun." ifadesini kullandı.
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Paylaşımda, toplantıdan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.
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Birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 14, 2025
Milletimizin birliği, Türkiyemizin yolu açık olsun.
📍AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı pic.twitter.com/xa1APKRxm2