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Emine Erdoğan'dan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.

Kaan Bozdoğan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin birliği, Türkiye'mizin yolu açık olsun." ifadesini kullandı.

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Paylaşımda, toplantıdan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

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