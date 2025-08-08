Dolar
Gündem

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Gökhan Çalı, İzzet Mazı  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın (30) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İlgili konular
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
