Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın (30) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.