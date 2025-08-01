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Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı

Istanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emzirme, bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir. Anne sütü, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiridir. Anne ve yavrusunu sarıp sarmalayan bu eşsiz doğal mucizeden, her anne ve bebeğin faydalanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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