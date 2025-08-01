Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Istanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emzirme, bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir. Anne sütü, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiridir. Anne ve yavrusunu sarıp sarmalayan bu eşsiz doğal mucizeden, her anne ve bebeğin faydalanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emzirme, bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 1, 2025
Anne sütü, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiridir.
Anne ve yavrusunu sarıp sarmalayan bu eşsiz doğal mucizeden, her anne ve bebeğin faydalanmasını… pic.twitter.com/n7grKjK7CW
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı