Dolar
40.22
Euro
46.99
Altın
3,355.65
ETH/USDT
3,054.20
BTC/USDT
121,655.00
BIST 100
10,253.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY), Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a icra ettiği seferler planlandığı şekilde sürüyor.

Gökhan Yılmaz  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, seferlere ilişkin herhangi bir iptal kararı alınmazken THY'nin bu ülkelere yönelik bilet satışları da devam ediyor.

THY, dün yaptığı duyuruda, İstanbul'dan İran'ın İsfahan kentine planlanan uçuşların 16 Temmuz'a kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan uçuşları olan yolculara bölgedeki gelişmeler nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ücretsiz iade ve bilet değişikliği hakkı tanındığı kaydedilmişti.

Öte yandan sosyal medyadaki bazı yabancı hesaplardan THY'nin bu ülkelere yönelik seferlerini iptal ettiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla yakalandı
Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İzmir'de 20 gündür suları kesik olan mahalle sakinlerinden belediyeye tepki
Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da zarar verdiği otel odasındaki izler muhafaza ediliyor
THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

Benzer haberler

THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

Suriye’nin Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürüyor

Ahmed Şara'nın Bakü ziyareti: Suriye-Azerbaycan hattında yeni dönem

Ahmed Şara'nın Bakü ziyareti: Suriye-Azerbaycan hattında yeni dönem
Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet