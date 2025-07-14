THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor
Türk Hava Yollarının (THY), Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a icra ettiği seferler planlandığı şekilde sürüyor.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, seferlere ilişkin herhangi bir iptal kararı alınmazken THY'nin bu ülkelere yönelik bilet satışları da devam ediyor.
THY, dün yaptığı duyuruda, İstanbul'dan İran'ın İsfahan kentine planlanan uçuşların 16 Temmuz'a kadar iptal edildiğini duyurmuştu.
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İran, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan uçuşları olan yolculara bölgedeki gelişmeler nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ücretsiz iade ve bilet değişikliği hakkı tanındığı kaydedilmişti.
Öte yandan sosyal medyadaki bazı yabancı hesaplardan THY'nin bu ülkelere yönelik seferlerini iptal ettiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştı.
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