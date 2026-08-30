Türkiye'nin yeni "Turcorn"u HubX'in başarısı, gözleri mobil uygulama alanındaki yeni girişimcilere çevirdi

İzmir merkezli yapay zeka odaklı mobil ürünler geliştiricisi HubX'in, Point72 Private Investments'tan aldığı yaklaşık 75 milyon dolarlık yatırımla 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin 8'inci "Turcorn"u olması, mobil uygulama sektöründeki beklentileri artırdı.

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yazılım Meclisi Mobil Uygulama Komitesi Başkanı Volkan Ekiz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, HubX'in bu başarısının, sektör için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

HubX'in İzmir'den çıkıp 190'dan fazla ülkede yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmasının, Türk mobil uygulama geliştiricilerinin küresel ölçekte rekabet edebildiğinin en somut kanıtı olduğuna işaret eden Ekiz, "Bugüne kadar ülkemizin unicorn hikayesi ağırlıklı olarak e-ticaret ve oyun şirketleri üzerinden anlatıldı. HubX ile birlikte mobil uygulama sektörü de bu listede kendine ait, hakkıyla kazanılmış bir yer edindi. Derneğimiz ve TOBB Yazılım Meclisi olarak bunu yalnızca bir şirketin değil, tüm ekosistemin başarısı olarak görüyoruz." dedi.

Ekiz, bu büyümenin arkasında yalnızca girişimcilerin değil, kamunun sağladığı desteğin de payı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hizmet İhracatçıları Birliğinin yazılım sektörüne yönelik çalışmaları ve Ticaret Bakanlığının AR-GE, pazarlama ve yurt dışı birim desteği hibeleri, mobil uygulama şirketlerimizin küresel pazarlarda büyümesinde belirleyici rol oynuyor. Bu destek mekanizmaları olmasaydı, bugün konuştuğumuz büyüme hikayelerinin çoğu bu hızda gerçekleşemezdi. Derneğimiz, bu desteklerin sektördeki daha fazla girişime ulaşması için kurumlarla yakın temas halinde çalışıyor."

"Türkiye'nin teknoloji ihracatı stratejisi açısından da kritik bir sinyal"

TOBB Yazılım Meclisi Mobil Uygulama Komitesi Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Mesut Numanoğlu da HubX'in yükselişinin, küresel pazardaki daha büyük bir eğilimin parçası olduğunu söyledi.

Son dönemde açıklanan verilerin, Apple App Store'da ABD tüketici harcamalarının bu yılın ikinci çeyreğinde son 10 yılda ilk kez gerilediğini gösterdiğini aktaran Numanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kritik bir ayrım var, gerilemenin temel kaynağı oyun kategorisi. Dünyada tüketicilerin oyun kategorisinde yaptığı harcamalar düşüş trendine girerken, oyun dışı mobil uygulamalar ise büyüme ivmesini koruyarak yoluna devam ediyor. Apple ekosistemindeki uygulama içi gelirin oyun sektöründen mobil uygulama sektörüne kaydığını görüyoruz. HubX'in unicorn olmasıyla birlikte bundan sonra çıkacak yeni unicorn'ların artık oyun sektöründen değil, mobil uygulama sektöründen gelmesini bekliyoruz. Bu, Türkiye'nin teknoloji ihracatı stratejisi açısından da kritik bir sinyal."