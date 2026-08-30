Rusya'nın en büyük rafinerilerinden Kinef’in bulunduğu bölgede İHA saldırısının ardından yangın çıktı

Emre Gürkan Abay, Dmitri Chirciu
30 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, gece boyunca bölgenin üzerinde 42 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.
Şehrin sanayi bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğünü ifade eden Drozdenko, saldırının yol açtığı sonuçların tespitine çalışıldığını bildirdi.
Kirişi sanayi bölgesinde Rusya’nın petrol işleme hacmi bakımından ikinci büyük tesisi olan Kinef Rafinerisi bulunuyor.
Yıllık 20 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesis, Rusya’nın petrol işleme hacminin yaklaşık yüzde 7’sini karşılıyor.
Rafineride mayıs başında da İHA saldırısının ardından yangın çıkmış ve faaliyetlere geçici ara verilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırı hazırlıklarına başladık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenleme hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gece başkent Kiev'de patlayıcı maddelerin depolanması için kullanılan asbestli çimento ürünleri fabrikasının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı."