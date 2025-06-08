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Yaşam

Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nde bayram tatili yoğunluğu

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Sabri Yıldırım  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nde bayram tatili yoğunluğu Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Murat Nehri üzerinde 13. yüzyılda inşa edilen 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü köprü, kenti ziyaret edenlerin gezdiği tarihi mekanların başında geliyor.

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Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan köprüye, bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Van'dan gelerek tarihi köprüyü gezen Eda Ökmen, AA muhabirine, doğası ve temiz havasıyla köprü ve çevresinde güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla köprüde yoğunluk yaşandığını ifade eden Ökmen, "Burası Muş'un en gözde alanlarından biri, çok sevdik. Ailece burada pikniğe geldik. Yeşilliği, ağaçlarıyla çok güzel bir yer. Sahip çıkmalarını rica ediyorum." dedi.

Almanya'dan geldiğini belirten Aslı Meriç ise "Hem bayrama geldik hem tarihi yerleri gezdik. Burası çok güzel, herkese burayı tavsiye ederim." diye konuştu.

Yüksel Aydın da "Bugün misafirlerimle Murat Köprüsü'nü gezdik. Tarihi yerleri çok seviyorum. Burayı da çok beğendim. Seneye yine geleceğim." ifadelerini kullandı.

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