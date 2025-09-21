Dolar
logo
Spor

24 yıllık rekoru kıran Elif Akçiçek gözünü yeni şampiyonluklara dikti

20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda 24 yıllık Türkiye rekorunu kıran Muşlu milli atlet Elif Akçiçek, yeni başarılar için yoğun bir şekilde çalışıyor.

İbrahim Yaldız  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Muş

Muş

Muş'un Varto ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 17 yaşındaki Elif, 5 yıldır atletizmde birçok derece elde etti.

Elif Akçiçek, 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda 6.35.83'lik derecesiyle yıldızlarda 24 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Başarılarına yenilerini eklemek için antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde günde çift antrenman yapan Elif, 8 Kasım'da Romanya'da düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası ile 14 Aralık'ta Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Hedefim dereceye girip bayrağımızı dalgalandırmak"

Milli atlet, AA muhabirine, beş yıldır disiplinli bir şekilde yarışlara hazırlandığını ve birçok organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Bu yıl 24 yıllık bir rekoru kırarak önemli bir başarı kazandığını belirten Elif, şunları kaydetti:

"Yarışlardan dolayı bir hafta dinlendim, tekrar sezonu açtık. Amacım önce milli takıma seçilmek. Ondan sonra Avrupa ve Balkan şampiyonalarında koşmak. 2026'da ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Hedefim dereceye girip bayrağımızı dalgalandırmak. 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelde 24 yıldır Türkan Erişmiş'e ait olan Türkiye rekorunu kırdım."

"Birkaç yıldır bu rekoru kıracağını söylüyordu"

Antrenörü Naim Koçlardan ise Elif'in çok yetenekli, cesaretli ve disiplinli biri sporcu olduğunu belirterek, "Bu, yarışmalarına da yansıdı. Kısa sürede Fenerbahçe Kulübüne transfer oldu. Milli takımda yer aldı ve Balkan şampiyonu oldu. Defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Elif, en son İzmir'de 24 yıllık bir rekoru kırdı. Birkaç yıldır bu rekoru kıracağını söylüyordu. Çok iyi bir yarış çıkardı. İlimize güzel bir başarı sağladı. Önümüzde şampiyonalar var. İnşallah ilimize ve ülkemize madalya getiririz." ifadelerini kullandı.

