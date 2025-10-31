Dolar
Ekonomi

Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl hayata geçirilen "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi" kapsamında döşenen dev borularla tarım arazileri suyla buluşacak.

İbrahim Yaldız  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Mercimekkale köyü yakınlarından geçen Murat Nehri'ndeki suyun ovaya aktarılması için birinci etabına başlanan projede, 7 kilometrelik güzergaha 3 metre 20 santimetre çapında ve 7 ton ağırlığında dev çelik borular döşendi.

Yüklenici firmanın 150 personel ve 70 iş makinesiyle yürüttüğü ve 2027'de tamamlanması planlanan projenin birinci etabıyla ilk başta 167 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor.

Projenin üç etabının tamamlanmasıyla da Muş Ovası'ndaki 780 bin dekar tarım arazine su verilecek.

"Muş halkının yıllardır özlemle beklediği bir çalışma"

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, 2025'te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla açılışını yaptıkları proje kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Muş Ovası'nın 3 milyon 500 bin dönüme yakın ekilebilir alana sahip olduğunu belirten Çakır, "Muş Ovası, Türkiye'nin en verimli alanlarından biri. Tarımsal alandaki üretimiyle ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunuyor. Çok ciddi tarımsal üretimler gerçekleştiriliyor. Başta şeker pancarı, buğday, arpa, yonca ve mısır olmak üzere çok ciddi ekimlerimiz oluyor. Muş, bu anlamda hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretiminde bölgede merkez olma yolunda ilerliyor." dedi.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasıyla üretimin artacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında etap etap ovamızın sulu tarıma geçmesiyle tarımsal üretimde çok ciddi bir artış meydana gelecek. İkinci ürün anlamında da bölgemizde çok ciddi ekim meydana gelecek. Muş bu anlamda ülke ekonomisindeki tarımsal katkısını çok daha üst mertebelere çıkaracak. Bu iletim hattımızda kullandığımız boruların ebatları değişiyor. İlk etapta ana iletim hatlarında 3 metre 20 santimetre çapında devasa borular kullanıyoruz. Bunların bir tanesinin ağırlığı 7 tondur. Bunların ağır iş makineleri ve büyük bir özenle yerin altına yerleştirilmeleri gerçekleştiriliyor. Muş halkının yıllardır özlemle beklediği bir çalışma. Muş Ovası suyla buluştuğu anda ülkemizin tarımsal kapasitesi çok ciddi anlamda yükselecek."

"Muş tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır"

Devlet Su İşleri 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat ise üç etabın tamamlanmasıyla 780 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını dile getirdi.

Proje kapsamında ayrıca 4 kilometrelik beton kanal yapıldığını aktaran Fırat, şöyle konuştu:

"Projemizin şu anki bedeli yaklaşık 7,5 milyar liradır. Muş tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır. Bu projenin tamamlanmasıyla çiftçilerimizde hem ürün gelirinde hem de ürün çeşidinde artışlar beklemektedir. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte olup projenin 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin su kaynağı Murat Nehri'nden olacaktır. Murat Nehri'nden alınacak su, pompalarla borulara basılarak 780 bin dönümlük arazi sulanacak. Projenin tamamlanmasıyla şehrimiz sosyal anlamda göç veren bir ilden göç alan bir il haline gelecek. Tarımsal sulamanın gelişmesiyle ilimizde tarımsal sanayinin de gelişmesi beklenmektedir."

