Gündem

Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Projeyle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dev bir yatırımı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması'nın yenilenmesi amacıyla hayata geçirilecek proje için sözleşme imzalandığını belirterek, "Projeyle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dev bir yatırımı, Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen illerde tarımsal sulama altyapılarının yenilenmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önemli projeler yürütüldüğünü bildirdi.

Bunlardan birinin de ihalesi tamamlanan Pazarcık Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi olduğunu aktaran Yumaklı, sulama kanallarının bir kısmının yaşanan depremlerde hasar gördüğünü ve mevcut sistemin ekonomik ömrünün sonuna yaklaştığını kaydetti.

"Sistemdeki su kayıpları son bulacak"

Yumaklı, barajdan temin edilen suyun yaklaşık yüzde 40'lık kısmının, betonarme açık kanallardaki çatlaklar nedeniyle kanal içerisinde kaybolduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sözleşmesini imzaladığımız Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dev bir yatırımı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız. Toplam 137 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan proje tamamlandığında, sistemdeki su kayıpları son bulacak ve tarımsal üretimde gözbebeğimiz olan şehrimizin her damla suyuna sahip çıkmış olacağız."

"Ülke ekonomimize katkı sağlayacağız"

Yumaklı, proje kapsamında, çeşitli çaplarda 430 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 775 sanat yapısı, 85 kilometre işletme-bakım yolu ve 4 adet filtre istasyonu inşa edileceğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asrın felaketi sonrasında devlet millet el ele vererek, deprem bölgesinin tümüyle yeniden ihyası noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de tüm imkanlarımızla Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dev sulama projemiz sayesinde bölgemizdeki suyun her damlasını verimli kullanarak, hem üreticilerimize destek olacağız, hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacağız."

Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı
