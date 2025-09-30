Dolar
Türk güreşinde hedef gençleri 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyon olarak genç güreşçileri 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Güreşçilerimizin olimpiyatlarda madalya almasını istiyoruz." dedi.

Sinan Doruk  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Türk güreşinde hedef gençleri 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Akgül, 47'ncisi düzenlenen Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali için geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, Türkiye'de güreşin geçmişinden ve elde edilen başarılardan bahsetti.

Güreşin her zaman diri kalması için gençliğe önem verdiklerini ifade eden Akgül, "Gençliğe yöneliyoruz. Şu anda hedefimiz tamamen genç jenerasyonu 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na yetiştirebilmek. Altyapıda kamplara aldığımız güreşçilerimizin olimpiyatlarda madalya almasını istiyoruz." diye konuştu.

Milli güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit ve kendisinin aktif kariyerlerine nokta koymalarıyla yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Akgül, sürecin zaman ve sabır gerektirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de güreşin her zaman üst seviyede kalması gerektiğini ifade eden Akgül, şöyle devam etti:

"Bir süreç yaşıyoruz. Bu değişimin de zamana, sürece ihtiyacı var. İnşallah bu süreci milli takım teknik kadrolarımızla, kurulumuzla ve tüm Türkiye'deki kulüplerimizin iş birliğiyle olumlu şekilde yaşayacağız. Ben olurum, olmam ama önemli olan federasyon olarak altyapımıza tohum ekmeye ve desteklemeye devam etmemizdir. Türk güreşi zamanı geldiğinde bundan en güzel şekilde faydalanacak ve meyvesini yiyecektir. Halkımızdan ve camiamızdan sadece dua istiyoruz."

"Karakucak güreşleri minder güreşlerinin altyapısıdır"

Geleneksel güreşlerin, Türk güreşi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akgül, karakucak güreşlerinin minder güreşi için bir altyapı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karakucak güreşleri, minder güreşlerinin altyapısıdır. Federasyon olarak karakucak güreşlerini destekliyoruz. Çünkü burası bizim altyapımız. Ben de buradan çıktım. Avrupa ve dünya olimpiyatlarına giden yol buradan geçiyor. Güreşçilerimize her zaman sıkı güreşler yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Kahramanmaraş'ın da yine ses getiren, olimpiyat şampiyonları çıkaran bir il olmasını istiyoruz."

