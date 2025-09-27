Dolar
Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaştı

Türk kültürünü tanıtmak için İstanbul'dan başladığı koşuyu 35 gündür sürdüren gurbetçi Savaş Çoban, memleketi Kahramanmaraş'a ulaştı.

Mehmet Demir  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaştı Fotoğraf: Mehmet Demir/AA

Kahramanmaraş

Türk kültürünü, koşu yaptığı yerlerde video çekip belgeselleştirerek tanıtmayı amaçlayan 32 yaşındaki Çoban, yaşadığı Almanya'dan İstanbul'a geldi.

Sultanahmet Meydanı'ndan 24 Ağustos'a koşuya başlayan Çoban; Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye'nin ardından memleketi Kahramanmaraş'a ulaştı.

Yakınları tarafından kent girişindeki Madalyonlu Kavşağı'nda karşılanan Çoban, AA muhabirine, "İstanbul'dan İstanbul'a koşmak" projesi kapsamında 35 gün önce başladığı koşunun hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Baba ocağı Kahramanmaraş'a ulaşmanın sevincini yaşadığını aktaran Çoban, "İstanbul'u gördüm, Kahramanmaraş'ı gördüm. Koşarak bütün Türkiye'yi tanımak istiyorum ve belgesel çekerek Almanya'da dünyaya Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. 2 bin 23 kilometre kadar koştum. Daha çok uzun yolum var ama kendime inanıyorum ve her gün çok macera dolu bir gün." diye konuştu.

Çoban, Türk kültüründe olan birçok özelliğin dünyanın başka bir yerinde olmadığına işaret ederek tüm bu özellikleri hem tanımak hem de tanıtmak adına bu ultra maratonu gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Gezip gördüğü yerleri, yemekleri, gelenek ve görenekleri ekibiyle birlikte kayıt altına aldıklarını, bunu belgesel olarak yayınlayacaklarını anlatan Çoban, "Yurt dışında insanlar sadece İstanbul, Antalya ve tatil yapılan şehirleri biliyor. Amacım Anadolu'nun tanıtımına katkı sunmak." dedi.

Çoban, farklı illere de gerçekleştireceği ve toplam 70 gün sürecek koşuyu İstanbul'da tamamlayacak.

