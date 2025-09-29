Dolar
Yaşam

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

Sinan Doruk  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.

