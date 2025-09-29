Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.
Kahramanmaraş
Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
