Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,147.00
BTC/USDT
95,796.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

"Altınşehir" depremin yıl dönümünde yeniden üretime başlayacak

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Gökhan Çalı  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
"Altınşehir" depremin yıl dönümünde yeniden üretime başlayacak Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde "orta hasar" aldı.

Güçlendirilmesine karar verilen sitede bulunan 450 iş yerindeki inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi.

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezi olan sitedeki çalışmaların şubat ayı itibarıyla tamamlanması ve esnafın depremin yıl dönümünde iş yerlerinde üretime başlaması planlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Esnaf, 6 Şubat'ın yıl dönümünde yeniden iş yerlerine kavuşacak

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine, kentin ve sektörün depremde ciddi yara aldığını, devlet ve millet eliyle başlatılan toparlanma sürecinin hızla sürdüğünü söyledi.

Birçok firmanın depremin ardından geçici alanlarda üretim yaptığını ve esnafın Altınşehir'e dönmek için sabırsızlandığını dile getiren Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen güçlendirme çalışmalarının bittiğini, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybeden esnafın anısına sitede özel köşe oluşturacaklarını belirten Öz, şöyle konuştu:

"Şu anda firmalarımız, farklı bölgelerde aynı iş yerinin içinde 4-5 atölye ile faaliyet gösteriyor. İnşallah şubat ayı içerisinde Altınşehir'e firmalarımızı yerleştirdiğimizde yeni bir vizyon, yeni projeler ve oluşumla tekrar gündeme gelmeyi hedefliyoruz.

Güçlendirme çalışmaları tamamlandı, detay işlerine geçildi, yer seramikleri, boya ve duvar sıva işleri tamamen bitti. İnce işler şu anda devam ediyor ve şubat ayına girmeden bunları da tamamlayarak firmalarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni vizyon ve tasarımlarla piyasaya hızlı bir şekilde adım atmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'e en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla oldu
YTB'nin 5 bölüm, 57 makale ve 9 kitap değerlendirmesinden oluşan "Afrika Yıllığı 2024" yayımlandı
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
KKTC'nin kuruluşunun 42. yılına kutlamalar

Benzer haberler

"Altınşehir" depremin yıl dönümünde yeniden üretime başlayacak

"Altınşehir" depremin yıl dönümünde yeniden üretime başlayacak

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Depremlerde hayat kurtaran AFAD görevlileri, kendileri gibi ekipler yetiştiriyor

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda
Üniversite öğrencilerinin tasarladığı çocuk ve bebek kıyafetleri ihraç ediliyor

Üniversite öğrencilerinin tasarladığı çocuk ve bebek kıyafetleri ihraç ediliyor
Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet