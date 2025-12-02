Dolar
42.44
Euro
49.33
Altın
4,204.87
ETH/USDT
2,799.60
BTC/USDT
86,602.00
BIST 100
11,157.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce "mutlak kulak" (absolut kulak) olduğu anlaşılan 8 yaşındaki görme engelli Çınar Öner, Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden olmak istiyor.

Sinan Doruk  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor Fotoğraf: Deniz Doğan/AA

Kahramanmaraş

Bebeklikten itibaren seslere ve müzikli oyuncaklara ilgi gösteren doğuştan yüzde 100 görme engelli Çınar, ilk olarak annesinin aldığı oyuncak orgla ritimleri eksiksiz çalmaya başladı.

Dört yaşında duyduğu ritimleri birebir çalmayı başaran Çınar, daha sonra büyük bir piyano ve mobil uygulamalarla notalarla bağını güçlendirdi.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Afşin Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) müzik yetenek değerlendirmesine giren Çınar, eğitim almaya hak kazandı.

Burada "mutlak kulak" olduğu keşfedilen Çınar, bir yıl içinde kendi bestelerini yapmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum"

Çınar Öner, AA muhabirine Afşin TOKİ Eshab-ı Kehf İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Piyano çalarken büyük mutluluk duyduğunu ve onunla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum. Besteler yapmayı seviyorum. Küçükken pille çalışan oyuncak orgumu çalıyordum, daha sonra bir büyüğünü aldık ve daha güzel şeyler çalmaya başladım. Eğitimler güzel geçiyor. Yeni eserler öğreniyorum."

Bir yılda 3 eser besteledi

Kendisini daha çok geliştirmek istediğini belirten Öner, "Kendime ait üç bestem oldu. En sevdiğim besteme 'sonbahar' adını verdim. Çocuk konservatuvarlarının yetenek sınavlarına girmek istiyorum çünkü kendimi geliştirip Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum." dedi.

Anne Sümeyra Öner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiğini ifade ederek, "Çınar'ın mutluluğunu artırmak ve yeteneğini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimine devam ediyor. Bir anne olarak onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum." diye konuştu.

"Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip"

Müzik öğretmeni Neslihan Öner, Çınar'a daha nitelikli eğitim verebilmek için üniversitelerin müzik bölümlerindeki akademisyenlerden destek aldığını söyledi.

Çınar'ın derslerinde çok başarılı olduğunu anlatan Öner, "Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip. Doğru imkanlar sağlandığında önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Tüm sesleri tanıyabiliyor ve derslerimiz şu anda inanılmaz akıcı geçiyor. Tek başına beste yapabilecek düzeyde ve kendi eserleri mevcut. Çınar ile ders işlediğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
İstanbul'da ocak ayında kar bekleniyor
Elektrikli skuter düzenlemesi Resmi Gazete'de
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmanın sanıklarının yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor

Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor

Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı

Çocuğuna organik kıyafet bulamayınca üretici olup ihracata başladı

Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor

Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Sütçü İmam, vefatının 103. yılında anılıyor

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Sütçü İmam, vefatının 103. yılında anılıyor
Yusuf Dikeç'in atıcılıktaki ustalığı ilkokul öğretmeninin de gözünden kaçmamış

Yusuf Dikeç'in atıcılıktaki ustalığı ilkokul öğretmeninin de gözünden kaçmamış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet