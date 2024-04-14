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Yaşam

Karların erimesiyle debisi yükselen Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Bingöl'de kar sularıyla debisi yükselen ve yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Çır Şelalesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Karların erimesiyle debisi yükselen Çır Şelalesi dron ile görüntülendi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesi sınırlarında, 1930 rakımlı Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kışın donan, yaz aylarında ise kuruyan Çır Şelalesi, sadece ilkbahar ve sonbahar mevsiminde canlanıyor.

İlkbahara denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çır Şelalesi'ni görmek isteyenler bölgeye giderek doğada zaman geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, eriyen kar suları ile coşkun akan şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şelale, dron ile de görüntülendi.

"Herkesin bu anı yaşaması lazım"

Eşiyle İstanbul'dan kente gelen Önder Uzunyayla, AA muhabirine, daha önce sosyal medyada gördükleri Çır Şelalesi'ni yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Şelaleyi hep merak ettiklerini belirten Uzunyayla, "Muhteşem bir doğa ve muhteşem bir yer. Kesinlikle herkesin burayı görmesi, bu anı yaşaması lazım. Yaza girerken karların oluşturduğu muhteşem bir şelale." dedi.

Eşi Tuba Uzunyayla da Bingöl'ün her yerinin ayrı doğal güzelliği olduğunu anlatarak, "Geçen yaz kentte birçok yeri gezmiştik. Bu yıl ilkbaharda da buraya gelmek nasip oldu. Çok güzel bir yer, doğası harika." diye konuştu.

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