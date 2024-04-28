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Yaşam

Hakkari'de ters lale vakti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sayim Harmancı  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Hakkari'de ters lale vakti Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kış mevsiminin zor geçtiği ilçede, karların erimesiyle araziler yeşilin tonlarına büründü.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu, nehil sazlığının büyük kısmının sular altında olduğu ilçenin bazı bölgelerinde ters laleler açtı.

Kırmızı ve turuncu renkleriyle görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.

Yürekli köyü yakınında ters lalelerin açtığı bölgeye giden doğaseverler, yaklaşık 20 günlük ömürleri olan çiçekleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışıyor.

Diyarbakırlı Şıvan Ulaş, AA muhabirine, ters laleleri ilk kez açtığı ortamda gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıktıklarını belirten Ulaş, "Yüksekova'ya gelen herkesin görmesi gereken yerler. Ters lale, çok güzel bir çiçek. Bölgeye renk katıyor. Biz de buradan geçerken gelip çiçekleri fotoğrafladık." dedi.

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