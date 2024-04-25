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Yaşam

Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "göl soğanları" doğayı süsledi

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "göl soğanları" doğayı süslüyor.

Özgün Tiran  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "göl soğanları" doğayı süsledi Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

İlkbaharın gelmesiyle açan göl soğanları (Leucojum aestivum) tabiata renk katıyor.

Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı bölgede yürüyüş yapanlar, göl soğanlarının doğaya kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz toplanması yasak olan "yaz kardeleni" olarak da bilinen göl soğanı nemli ormanlık bölgelerde, dere kenarlarında ve çayırlarda yetişiyor.

Beyaz çiçekleri ve uzun yeşil yapraklarıyla tanınıyor. Çiçekleri, yaklaşık olarak bir metreye kadar uzanabilen ince saplar üzerinde duruyor.

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