Safranbolu'nun "ağaç tüneli", misafirlerine yeşilin içinde yolculuk keyfi yaşatıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan "ağaç tüneli", ziyaretçilerine doğal manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.

Yusuf Korkmaz  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Safranbolu'nun "ağaç tüneli", misafirlerine yeşilin içinde yolculuk keyfi yaşatıyor Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

Osmanlı mirası tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, doğa turizmiyle de ilgi görüyor.

İlçeyi Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca doğal tünel oluşturuyor.

Dört mevsim ayrı atmosfer sunan yolda sürücüler ve yolcular, güneş ışığının güçlükle ulaştığı yeşil manzaranın tadını çıkarırken, fotoğraflayarak da anı ölümsüzleştiriyor.

