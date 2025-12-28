Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,951.50
BTC/USDT
87,869.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.

Yusuf Korkmaz  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

Kentte etkili olan kar yağışının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar karla kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.

Yağış, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de etkili oldu.

Kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başladı
MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Benzer haberler

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu

Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu

Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi

Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet