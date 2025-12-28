Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,951.50
BTC/USDT
87,869.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Ali Çelik  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Kentte gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı.

Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başladı
MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Benzer haberler

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'da eğitime bir gün ara verildi

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu
Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi

Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor

Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet