Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, bölgede etkili olan kar yağışına rağmen misafirlerini ağırlıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkın bulunduğu bölgede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının arttığı parka gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede ve göl çevresinde fotoğraf çektirdi.

