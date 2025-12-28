Dolar
Yaşam

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Sivas'ta etkili olan karın ardından, Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Serhat Zafer  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Dün yağan karın ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas Belediyesi ekipleri de karın ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.

Mesire alanındaki yapay şelalede soğuk havanın ardından buz sarkıtları oluştu.

