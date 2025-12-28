Dolar
logo
Gündem

Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu

Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Cem Şan  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu Fotoğraf: Cem Şan - AA

Bursa

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, pistte kızakla kayıp kar topu oynadı.

Havanın güneşli olmasıyla otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, telesiyeje binerek manzaranın keyfini çıkardı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu zirvede, öğleden sonra ise yoğun sis ve kar yağışı etkisini gösterdi.

Uludağ Milli Parkı gişelerinde ise araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri de araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.


