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Yaşam

Kamerunlu aşçı, hazırladığı yemeklerle zengin Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlıyor

Kamerun'un başkenti Yaounde’de Kamerunlu aşçıbaşı Marcien Ndzie, İstanbul Restoranı'nda hazırladığı yemeklerle hem zengin Türk mutfağının tanıtımına katkı sunuyor hem de ülkesindeki Türklerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyor.

Ahmet Emin Dönmez  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Kamerunlu aşçı, hazırladığı yemeklerle zengin Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlıyor

Yaounde

Çıraklıkla başladığı Yaounde’deki Türk restoranında aşçıbaşı olan Ndzie, Adana kebabı, alinazik, pide çeşitleri, sac kavurması ve lahmacun gibi birçok Türk yemeğinin ülkesinde tanıtılmasına da hizmet ediyor.

İstanbul Restoranı, Ndzie’nin hazırladığı Türk yemekleri sayesinde Yaounde’de en çok tercih edilen mekanlardan biri olurken vatanlarından binlerce kilometre uzakta yaşayan Türkler için de buluşma noktası haline gelmiş durumda.

"Kamerun’da yaşayan Türkler, yemeklerim sayesinde kendilerini evlerinde hissediyor"

Kamerunlu aşçıbaşı Ndzie, AA muhabirine, ülkesine gelen Türk aşçılar sayesinde Türk mutfağıyla tanıştığını ve 10 yıldır bu yemekler konusunda uzmanlaştığını söyledi.

Ndzie, Adana ve Urfa kebap, tavuk ve ciğer şiş, alinazik, kuru fasulye, pide çeşitleri, sac kavurması, lahmacun ve çorba çeşitleri gibi birçok Türk yemeğini rahatlıkla yapabildiğini dile getirdi.

Ndzie, "Kamerun’da yaşayan Türkler, yemeklerim sayesinde kendilerini evinde hissediyor." dedi.

“Kamerunlular, Adana kebabını çok sevdi”

Türklerin yanı sıra birçok Kamerunlu müşterisinin olduğunu, Kamerunluların Türk mutfağını çok beğendiğini anlatan Ndzie, "Kamerunlular, Adana kebabını da çok sevdi." dedi.

Ndzie, Türkiye’de Türk mutfağıyla ilgili profesyonel eğitim almayı planladığını sözlerine ekledi.

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