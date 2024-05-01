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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici, Aykut Yılmaz  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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