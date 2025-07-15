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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakanlar Yerlikaya ve Göktaş, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Aykut Karadağ  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Bakanlar Yerlikaya ve Göktaş, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yerlikaya ve Göktaş, şehit aileleri ile sohbet etti.

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Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi.

Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yerlikaya ve Göktaş, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Yerlikaya ve Göktaş'ın yanı sıra Bakan yardımcıları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler de katıldı.

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