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Ekonomi

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Dilara Zengin Okay  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Fed faiz oranını sabit tuttu

Washington

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin aksadığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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