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Karaman, Konya ve Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karaman, Konya ve Kayseri'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda biriken su, araçların mahsur kalmasına ve kazalara neden oldu.

Murat Özünal  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Karaman, Konya ve Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya

Karaman'da ikindi saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda biriken su, araçların mahsur kalmasına ve kazalara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağında, kayganlaşan yolda bir tır refüje çıkarak durabildi.

Polis kontrolünde bir süre trafiğe kapalı kalan köprülü kavşak, tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar ise suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Mara yolunda mahsur kalan sürücülerden Şevket Hotamışlı, "Yağmur bir anda bastırdı. Suyun derin olduğunu anlayamadım. Suya girince araç stop etti, 20 dakikadır buradayım. Belediye ekiplerini aradım ancak onlar da sanayi bölgesinde su basan dükkanlarda çalışıyorlarmış." diye konuştu.

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde su birikintileri sebebiyle mahsur kalan araçların kurtarılması için de Karaman Belediyesine ait iş makineleri yolda tahliye çalışması yaptı

Konya 

İkindi saatlerinde merkezde etkili olan sağanağın, caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sırasında, bazı caddeler trafiğe kapatıldı, bazı caddelerde ise trafik tek şeritten sağlandı.

Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

Karapınar ilçesinde ise sağanak, bazı iş yerlerinde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

Alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kayseri

Kentte ikindi saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

İğdecik ve Yünören mahallelerinde aşırı yağışın ardından meydana gelen su baskınları sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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