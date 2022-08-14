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Yaşam

Gazze'de dişi aslanın emzirmeyi reddettiği 3 yavrunun hayata tutunması için çalışılıyor

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hayvanat bahçesi çalışanları, annelerinin emzirmeyi reddettiği 3 aslan yavrusunun hayatta kalması için büyük uğraş veriyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 14.08.2022
Gazze'de dişi aslanın emzirmeyi reddettiği 3 yavrunun hayata tutunması için çalışılıyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Nema et-Terfihiyye Hayvanat Bahçesi çalışanlarından Abdulhadi Hamude, kafesin içindeki dişi aslanların yavrularını çoğu zaman emzirmeyi reddettiğini ve bunun yeni doğan yavruların hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Son 7 yılda yaklaşık 80 aslan yavrusunun doğduktan birkaç saat sonra annesinin emzirmeyi reddetmesi veya anne aslan tarafından yenilmesi sonucu öldüğünü aktaran Hamude, hayvanat bahçesi yetkililerinin yavruların doğumundan itibaren korunması için gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Hamude, aslanın 110 gün süren gebelik dönemi ve doğum tarihini takip ederek üç yavruyu doğdukları andan itibaren dişi aslandan ayırdıklarını belirterek, "Bu uygulama, doğumdan hemen sonra yavruları, onları yiyen dişi aslandan korumak için yapılıyor. Doğumun ardından dişi aslan, hareket edemeyeceği küçük bir kafese alındı. Hayvanat bahçesi çalışanlarından biri, 3 yavrudan birini tutarak anne aslandan emmesine yardımcı oluyor." dedi.

Hamude, bir aslan yavrusunun, yaklaşık her saat başı emmeye ihtiyacı olduğunu ve beslenmeleri için hayvanat bahçesi personelinin tüm gün aslan yavrularıyla ilgilendiklerini anlattı.

Anne sütü dışında denenen alternatifler işe yaramadı

Hayvanat bahçesinde geçmiş yıllarda yavruların beslenmesi için anne sütü dışında alternatiflerin de denendiğini ancak olumlu bir netice alamadıklarını dile getiren Hamude, şunları söyledi:

"Kedi, köpek ve koyun sütü getirttik. Ancak yavrular bunlarla beslenemedi. Saatler veya günler sonra öldüler. Dişi aslanı küçük bir kafese kapattığımız bu yöntemi daha önce denedik ve başarılı oldu. Bu şekilde 4 yavrunun hayatını kurtardık. Bu yöntemle bu yavruların da hayata tutunacağına inanıyoruz."

Filistinli hayvan bakıcısı, yavru aslanların doğduktan bir hafta sonra birtakım aşı ve ilaçlara gereksinim duyduğunu ancak abluka altındaki Gazze'ye ithal edilen bu aşı ve ilaçların yurt dışında kullanılanların aksine kalitesiz olduğunu ifade etti.

Hamude, bunun nedenlerinin, kaliteli diğer ilaçların fiyatlarının yükselmesi ve 15 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası nedeniyle ilaçların bölgeye ulaşımındaki zorluk olduğunu kaydetti.

Gazze'de kötüleşen ekonomik durumun hayvancılığı da etkilediğini, hayvanların gerekli besin ve ilaç ihtiyaçlarını temin etmekte sıkıntı yaşandığını ifade eden Hamude, "Hayvanat bahçesinde yavruların dışında 4 dişi ve 4 erkek aslan var. Her biri iki günde bir, 15 ila 20 kilogram et yiyor. Ancak bu miktarı karşılamamız son derece zor. Bu durumda telef olan hayvanları kullanıyoruz. Bölgedeki çatışma ve saldırı durumlarında çıkan patlama sesleri de çeşitli hayvanların telef olmasına neden oluyor. Hayvanlar bu sesler nedeniyle korkarak hastalanıyor ve ölüyorlar." diye konuştu.

Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütü, geçen yıllarda, abluka altındaki Gazze'deki ekonomik ve diğer sorunlar nedeniyle hayvanların ölmesini önlemek amacıyla bölgeden bazı hayvan ve kuş türlerinin Ürdün ve Afrika'daki doğa koruma alanlarına nakledilmesi için çalışmıştı.

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