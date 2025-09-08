Dolar
41.26
Euro
48.57
Altın
3,635.71
ETH/USDT
4,296.30
BTC/USDT
112,073.00
BIST 100
10,449.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze kentine kara saldırısı tehdidinde bulunan Netanyahu, Filistinlilerden güneye göç etmelerini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

Mustafa Deveci  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Gazze kentine kara saldırısı tehdidinde bulunan Netanyahu, Filistinlilerden güneye göç etmelerini istedi

Ankara

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yüksek binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama
İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti
Cumhur İttifakı heyeti, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan "Dünya Okuma Yazma Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Gazze kentine kara saldırısı tehdidinde bulunan Netanyahu, Filistinlilerden güneye göç etmelerini istedi

Gazze kentine kara saldırısı tehdidinde bulunan Netanyahu, Filistinlilerden güneye göç etmelerini istedi

Hindistan ve İsrail arasında ikili yatırım anlaşması imzalandı

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

UAEA Başkanı Grossi, İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi

UAEA Başkanı Grossi, İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi
Küresel Sumud Filosu'na katılmaya hazırlanan İtalyan Milletvekili Scotto: Bu, halkların uyanışının bir işareti

Küresel Sumud Filosu'na katılmaya hazırlanan İtalyan Milletvekili Scotto: Bu, halkların uyanışının bir işareti
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet