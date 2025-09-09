İsrail ordusu, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istedi
İsrail ordusu, Gazze kentine geniş çaplı saldırılar düzenleyecekleri tehdidiyle bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin tamamının "acilen" güneye göç etmesini istedi.
Ankara
Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliyi bir kez daha zorla yerinden etmeyi planlıyor.
- İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce Filistinlinin sığındığı çok katlı "Barış" binasını yıktı
- Gazze kentine kara saldırısı tehdidinde bulunan Netanyahu, Filistinlilerden güneye göç etmelerini istedi
İsrail ordusu, hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde çoğu derme çatma çadırlarda kalan 1 milyona yakın Filistinliyi güney bölgelere sürgün etmek istiyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Toprakları ve hayatları arasında seçim yapmaya zorlanan Filistinliler, kara saldırıları tehdidiyle bir kez daha zorla yerlerinden edilmeyle karşı karşıya.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulundu.
Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze kentine kara saldırılarına hazırlandıklarını söyleyerek bölgedeki Filistinlilerden güneye göç etmelerini istemişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.