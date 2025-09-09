Dolar
Dünya

İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlediğini açıkladı

Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlediğini açıkladı Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Hamas Siyasi Bürosunu hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Trump'ın saldırıya onay verdiği aktarıldı

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.

Liderlerin İsrail'in suikastinden kurtulduğu bildirildi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda, Hamas kaynaklarından gelen bilgiye göre, liderlerin İsrail'in suikastinden kurtulduğu bildirildi.

