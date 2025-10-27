Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.
➖ Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer’in ülkemizi ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 adet Eurofighter uçağı da ülkemize geldi
