Dolar
41.95
Euro
48.85
Altın
3,982.23
ETH/USDT
4,118.10
BTC/USDT
114,224.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalar yıkıldı. Olay yerinden yayındayız. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’den yayındayız. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalar yıkıldı -VTR-
logo
Gündem

Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 24 Ekim itibarıyla tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuramayacak
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: "Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli

Benzer haberler

Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı

Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı

İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı

İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Airbus Savunma ve Uzay CEO'su Schoellhorn: Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını engellemeyecek

Airbus Savunma ve Uzay CEO'su Schoellhorn: Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını engellemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet